Android 12, gli aggiornamenti vanno a rilento: peggio di Android 9

Mentre Android 13 subisce lievi ritardi che potrebbero farne slittare l'uscita di qualche giorno, arrivano i dati mensili sull'adozione di Android 12 tra l'utenza smartphone. Sfortunatamente, il numero di utenti che ha aggiornato il proprio device all'ultima release di Android è molto più basso del previsto.

Per diversi anni Google non ha dato importanza all'adozione della nuova release di Android da parte dei suoi utenti (al contrario di Apple, per cui la rapida adozione delle nuove versioni di iOS da parte degli utenti è importantissima). Di recente, però, anche il colosso di Mountain View ha rivisto la sua politica, cercando di convincere gli utenti a tenere aggiornati i propri smartphone con l'ultima edizione del suo sistema operativo.

In effetti, negli ultimi mesi le percentuali di adozione di Android sono aumentate, ma pare che nell'ultima analisi statistica i dati siano nuovamente peggiorati. Come potete vedere dal grafico in calce, realizzato dai colleghi di 9to5Google a partire da dei dati ufficiali, Android 12 deve ancora fare molta strada prima di superare i suoi predecessori a livello di adozione sugli smartphone.

In termini numerici, l'adozione di Android 12 è del 13,3% tra tutti gli smartphone Android, un dato veramente molto basso anche per gli standard di Big G. Il confronto con le versioni meno recenti del sistema operativo è impietoso: Android 11 è infatti presente sul 27,0% degli smartphone, Android 10 sul 22,3% e Android 9 sul 14,5%. Quantomeno, Android 12 supera Android 8, quest'ultimo installato ancora sul 10,9% dei device in circolazione.

I dati possono suggerire diversi problemi relativi all'adozione di Android: update macchinosi, scarsa durata del supporto software da parte dei produttori e percezione da parte degli utenti del fatto che i cambiamenti tra un update e l'altro siano minimi. Per di più, pare che neanche gli sforzi di Samsung per tenere aggiornati i propri smartphone stiano avendo effetto: non resta che sperare che la situazione cambi con l'arrivo di Android 13.