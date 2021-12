Android 12, l'Amazon Appstore torna a funzionare dopo circa un mese

Non è esattamente notizia di tutti i giorni sentire che un negozio digitale ufficiale per le app non ha funzionato per circa un mese su determinati dispositivi. Eppure, questo è quanto accaduto con l'Amazon Appstore, che ora finalmente è accessibile anche da coloro che hanno già aggiornato ad Android 12.

Facciamo un passo indietro: negli ultimi mesi del 2021, alcuni utenti hanno segnalato diverse problematiche relative all'utilizzo del succitato store, che ricordiamo è integrato in dispositivi come Amazon Fire TV Stick ma può essere installato su pressoché qualunque dispositivo Android tramite file APK (e proprio in quest'ultimo caso sono emersi i "grattacapi").

La questione sembra essere legata ai DRM e in questo contesto non sono in pochi coloro che hanno riscontrato problemi come l'impossibilità di scaricare le app e in alcuni casi persino utilizzare quelle già installate tramite il negozio digitale, tanto che Amazon alla fine è arrivata a inserire un messaggio direttamente all'interno dell'Appstore, confermando di essere al lavoro per risolvere il problema. Ebbene, stando anche a quanto riportato da Engadget, adesso è stato rilasciato un fix.

Infatti, un portavoce di Amazon ha confermato che ora è tutto risolto e che l'azienda contatterà gli utenti coinvolti con delle istruzioni legate a come aggiornare l'Appstore. Insomma, sembra che adesso le app dello store digitale ufficiale della società di Andy Jassy siano finalmente pronte per Android 12.