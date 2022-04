Android 12 arranca: persino Android 8.1 è più diffuso dell'ultimo update?

Sin da ottobre 2021 Android 12 è ufficialmente disponibile sul mercato e sta arrivando su sempre più smartphone in tutto il mondo. Tuttavia, stando a recenti indagini il suo utilizzo è effettivamente inferiore alle aspettative: per quanto si tratti pur sempre di un OS ancora “agli inizi”, è persino meno utilizzato di Android 8.1 “Oreo”.

L’app store di terze parti Uptodown, il quale conta su oltre 130 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo, ha raccolto alcuni dati statistici sulla sua utenza ottenendo dei grafici decisamente interessanti relativi alle abitudini di utilizzo lato OS, browser e marchio di smartphone. Ciò che interessa maggiormente è, però, il dato relativo alle versioni del robottino verde che, sebbene rimanga limitato a una certa fetta di utenti, indica a grandi linee quale potrebbe essere l’effettiva tendenza di mercato globale.

Come potete vedere dal grafico allegato alla notizia, la versione di Android più popolare a oggi risulterebbe essere Android 11 con il 29,55% della quota di mercato; un risultato non propriamente sorprendente in quanto è l’ultimo update più diffuso su smartphone gestiti dall’OS di casa Google, dato il lancio nel 2020. Allo stesso modo, sorprende ben poco la seconda posizione occupata da Android 10 con il 25,2%.

Qualche utente a questo punto potrebbe pensare, senza osservare il grafico, che Android 12 si trovi al terzo posto…e invece si colloca in quinta posizione con appena il 2,6% dell’utenza. Al terzo e al quarto posto si trovano, rispettivamente, Android 9.0 Pie e Android 8.1 Oreo, varianti più datate che però risulterebbero essere ancora particolarmente popolari tra gli utenti dello store Uptodown.

Sarebbe senza ombra di dubbio interessante capire se questa è la tendenza dell’intero mercato e non riguardante “soltanto” 130 milioni di utenti circa: Android 12 è davvero così indietro sulla tabella di marcia? Quanto ci impiegherà a diventare la versione di Android più utilizzata? Staremo a vedere.

Nel mentre, Android 12L è arrivato su Samsung Galaxy S5 grazie al duro lavoro della community.