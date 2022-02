Finalmente Android 12 arriva su gamma OnePlus 8: c'è Open Beta 1!

Dall’annuncio della beta di Android 12 per OnePlus 8 ne è passata di acqua sotto i ponti, per l’esattezza per ben tre mesi. Finalmente però OnePlus ha lanciato OxygenOS 12 Open Beta 1 in anteprima per OnePlus 8, 8 Pro e 8T. Ecco a voi tutte le novità in arrivo con il primo aggiornamento di prova di Android 12!

La conferma giunge direttamente dai forum ufficiali di OnePlus con due post separati, dove viene manifestato il cambio di focus degli sviluppatori sotto Pete Lau verso la gamma composta da OnePlus 8, 8 Pro e 8T. I loro primi sforzi hanno portato ai seguenti cambiamenti:

Sistema

Icone desktop ottimizzate con trame migliorate, utilizzando un design ispirato a materiali nuovi di zecca e unendo luci e livelli

Modalità scura

La modalità scura ora supporta tre livelli regolabili, offrendo un'esperienza utente più personalizzata e confortevole

Shelf

Nuove opzioni di stile aggiuntive per le schede, che rendono i contenuti dei dati più semplici da leggere

Aggiunta della Scheda di controllo degli auricolari con regolazione one-click dell'auricolare Bluetooth

Aggiunta dell'accesso a OnePlus Scout in Shelf, che ti consente di cercare più contenuti sul tuo telefono, incluse app, impostazioni, dati multimediali, ecc.

Aggiunta della Scheda OnePlus Watch appena aggiunta in Shelf, per dare un'occhiata facilmente alle tue statistiche sulla salute

Work Life Balance

La funzione Work Life Balance è ora disponibile per tutti gli utenti, consentendoti di passare facilmente dalla modalità Work a quella Life tramite impostazioni rapide

WLB 2.0 ora supporta il cambio automatico della modalità Work/Life in base a posizioni specifiche, rete Wi-Fi e orario, offrendo anche profili di notifica delle app personalizzati

Galleria

Galleria ora ti consente di passare da un layout all'altro con un gesto (pizzicamento con due dita), riconoscendo in modo intelligente le immagini di migliore qualità e ritagliando la miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole

AOD Canvas

AOD Canvas ti offre nuovi stili diversi di linee e colori, per un'esperienza di blocco schermo più personalizzata con immagini stimolanti

Aggiunta di nuovi pennelli e tratti e supporto per la regolazione del colore

Algoritmo software ottimizzato e riconoscimento facciale migliorato per identificare meglio le caratteristiche e il colore della pelle di diverse figure

Dato che questa è una versione beta, ci potrebbero essere alcuni bug iniziali, tra cui alcuni potenziali problemi per AOD e molto altro. Insomma, si consiglia il download e l’installazione dell’aggiornamento alla Open Beta 1 solamente a coloro che sono preparati a perdere eventuali dati a causa di problemi tecnici dovuti dai test.

