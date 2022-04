Android 12 arriva con LineageOS 19, si aggiorna la tanto amata Custom ROM

Gli “smanettoni” che tanto amano le ROM personalizzate per smartphone gioiranno a questa notizia dell’ultima ora: LineageOS 19 è ufficialmente disponibile, la tanto amata Custom ROM è giunta all’attesa versione basata su Android 12 e potrà essere scaricata su una moltitudine di dispositivi mobili.

Come ben sappiamo, il mondo delle ROM di terze parti si è lentamente svuotato di grandi nomi come CyanogenMod e non solo, lasciando spazio al più aggiornato e più popolare LineageOS che, grazie al duro lavoro degli sviluppatori, continua a convincere migliaia di appassionati e a mantenere in vita diversi dispositivi più datati con un OS più leggero e aggiornato con le ultime funzionalità.

Coloro che già sono legati a LineageOS noteranno che, per soddisfare le convenzioni AOSP, lo schema di denominazione è cambiato dal numero di versione “decimale” a un più pulito “19”, abbandonando quindi distinzioni tra “19.0” e “19.1”. La cattiva notizia è che con LineageOS 19 viene interrotto il supporto a dispositivi meno recenti a causa dei cambiamenti nel modo in cui funziona la rete in AOSP.

Viene ancora confermata, invece, la compatibilità con sistemi come Google Pixel, ASUS ZenFone 8, numerosi smartphone Motorola, OnePlus 6 e 6T e vari dispositivi Samsung, Lenovo e Sony già a partire dalle prime build rilasciate. Ci aspettiamo l'espansione di questa lista nelle prossime settimane.

Dal changelog completo di LineageOS 19 riprendiamo, in particolare, i fix per app come il registratore di sistema, il browser Jelly e la Galleria AOSP. Troviamo poi tutte le patch di sicurezza da marzo 2021 ad aprile 2022, l’attivazione predefinita della modalità oscura, nuove icone per quasi tutte le applicazioni – comprese quelle di sistema -, nuovi wallpaper e la possibilità di associare suoni di ricarica differenti a seconda del sistema utilizzato, cablato o wireless.

Nel mentre, altri report parlano di un’adozione lenta di Android 12 in tutto il mondo.