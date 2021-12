Android 12 arriva su Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7 Plus anche in Italia

L’aggiornamento ad Android 12 con One UI 4.0 riprende per smartphone Samsung ma anche per tablet del produttore sudcoreano. Il robottino verde, del resto, dimora anche sui dispositivi mobili più grandi. Tra di essi, a ricevere Android 12 ora sono Galaxy Tab S7 e S7+.

I due tablet ufficializzati nell’estate 2020 stanno ricevendo l’ultima iterazione dell’interfaccia utente Samsung in Europa, con una diffusione immediata piuttosto sorprendente per gli standard dell’azienda. I fedeli possessori dei dispositivi di quest’ultima sono abituati, infatti, a un rilascio degli aggiornamenti prima in alcuni mercati selezionati e poi nel resto del Vecchio Continente. Questa usanza cambia radicalmente nel caso dei tablet Galaxy Tab S7 e S7 Plus, dato che il release ha inizio in praticamente tutti i Paesi europei, tra cui l’Italia.

In altre parole, ai lettori possessori dei detti dispositivi consigliamo di prestare attenzione a eventuali notifiche che avvisano della disponibilità dell’update in questione. Altrimenti, sarà sufficiente recarsi su Impostazioni > Aggiornamento software e verificare la presenza del pulsante “Scarica e Installa” per accedere al firmware T870BXXU2CULC o T976BXXU2CULC, rispettivamente su Galaxy Tab S7 e S7 Plus.

Sempre restando nell’universo Samsung, nelle ultime ore sono state segnalate tantissime app infette da malware sul Galaxy Store stock disponibile sui dispositivi del noto brand sudcoreano. Attenti, dunque, a ciò che scaricate!