Android 12 sta per arrivare nella prima versione beta dedicata ai tester?

Android 12 potrebbe essere prossimo all’arrivo sul mercato, seppur si tratti solamente della prima versione beta disponibile solamente agli iscritti al piano Developer Preview. L’applicazione Android Beta Feedback è stata infatti aggiornata nelle ultime ore, facendo pensare a una replica di ciò che è successo con l’attuale Android 11.

Sia l’ultima versione del sistema operativo del robottino verde che Android 10 nel 2019 sono state introdotte da Google proprio tramite la suddetta applicazione, così da permettere ai beta tester di segnalare bug senza dover visitare il sito Web dedicato. Android Beta Feedback la si trova automaticamente nello smartphone d’interesse quando si installa la versione beta dell’OS e riceve regolarmente aggiornamenti solamente quando si è nel vivo della prova del nuovo sistema Android.

Per questo motivo, l’update 2.15-betterbug.external_20201211_RC02 fa pensare che a breve potrebbe arrivare Android 12 in versione Developer Preview. A supportare questa idea è la timeline vista nell’ultima versione di Android: proprio a febbraio dell’anno scorso, infatti, il programma Beta è stato ufficialmente aperto per inaugurare la stagione di Android 11. Non risultando presenti, però, indizi espliciti al riguardo, invitiamo a prendere queste indiscrezioni cum grano salis.

Tra le grandi novità che possiamo aspettarci nella prossima iterazione del sistema operativo di casa Google figurano una gesture che utilizza giroscopio e accelerometro per interagire con diverse attività di sistema, ma probabilmente anche la semplificazione degli aggiornamenti grazie al download tramite Play Store.

A proposito del negozio di applicazioni del colosso di Mountain View, questo weekend potete trovare 31 giochi e temi per smartphone Android completamente gratis.