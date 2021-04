Android 12, è arrivata la Developer Preview 3: tutte le novità

Oggi, esattamente come previsto da casa Google, Android ha ricevuto la terza anteprima per sviluppatori per la sua ultima versione nota come Android 12 o “Snow Cone”. Chiamata Developer Preview 3, porta un sacco di novità interessanti assieme ai consueti miglioramenti della stabilità: vediamo di cosa si tratta.

Ricordiamo che, come nel caso della Android 12 DP 2, per accedervi sarà necessario possedere uno smartphone della serie Google Pixel (Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5) e poi controllare la disponibilità dell’aggiornamento Over The Air ad Android 12 DP 3. Ma cosa c’è di nuovo? Trattandosi dell’ultima versione prima della beta attesa per il lancio nel corso dell’evento I/O del 18 maggio 2021, non figurano molte grandi novità.

Tra queste, però, vanno segnalate le migliorie nella precisione del feedback tattile introdotte per consentire agli sviluppatori di inserire nelle app funzioni ancora più precise, anche nel caso di controller di gioco supportati da smartphone. In questo modo, anche i fan dei videogiochi mobile potranno godere di un’esperienza di gioco molto più coinvolgente e soddisfacente. A quanto pare, per il momento queste API risultano ottimizzate solo per il Google Pixel 4, ma ovviamente giungerà anche nel resto degli smartphone Android al lancio ufficiale.

Segue poi una nuova schermata iniziale standardizzata per ogni applicazione, personalizzabile dai singoli dev a loro piacimento, assieme a un importante update per l’apertura dei collegamenti Web. Con Android 12 DP 3, infatti, aprire un link porterà direttamente al browser predefinito a prescindere dall’origine del collegamento. Ciononostante, gli sviluppatori potranno comunque intervenire sul codice programmando i collegamenti per aprirli su app specifiche.

Infine troviamo novità minori e tweak riguardanti l’esperienza d’uso del sistema operativo, un nuovo template per le notifiche delle chiamate e un supporto migliorato per i sensori fotocamera a risoluzioni particolarmente elevate.