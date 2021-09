Android 12 avrà una Beta 5: rinviato il lancio a ottobre assieme a Pixel 6?

Settembre inizia con alcune novità in merito ad Android 12 e Google Pixel 6. A meno di una settimana dal lancio di Android 12 Beta 4.1 come aggiornamento OTA per gli smartphone compatibili, gli sviluppatori del sistema operativo avrebbero aggiornato la timeline ufficiale per includere una possibile Beta 5, posticipando così il lancio stabile.

Recandosi nella pagina ufficiale dedicata alla prossima iterazione dell’OS del robottino verde, infatti, si può notare che nella timeline è stato aggiunto un pallino blu dopo agosto a indicare l’arrivo di un’ultimissima versione Beta 5 prima del rilascio definitivo sul mercato. Essendo che ogni pallino rappresenta un mese differente e un aggiornamento beta, la nuova aggiunta rappresenta certamente il mese di settembre.

In altre parole, Google avrebbe cambiato a sorpresa i piani di lancio di Android 12 per motivi attualmente ancora sconosciuti e ciò potrebbe comportare anche cambiamenti importanti per quanto riguarda la prossima gamma di smartphone Google Pixel 6 che, prima di questa importante novità, sembrava destinata a debuttare sul mercato il 13 settembre 2021. Le nuove indiscrezioni porterebbero la data di lancio al 19 ottobre 2021, presumibilmente in seguito al rilascio di Android 12 o anche in concomitanza a quest’ultimo.

La conferma quasi certamente giungerà nei prossimi giorni direttamente dal colosso di Mountain View che, nel mentre, sembrerebbe intenzionato a seguire le orme di Apple e lanciare tablet e Chromebook con chip proprietario.