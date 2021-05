Android 12 avrà una feature esclusiva per Google Pixel: di cosa si tratta?

La Beta 1 di Android 12 continua a mostrare sempre più dettagli importanti del futuro del sistema operativo del robottino verde su smartphone. Assieme alla rivoluzione grafica vedremo arrivare tante funzionalità inedite, tra cui una in particolare esclusiva per i dispositivi della serie Google Pixel. Di cosa si tratta?

Secondo quanto scoperto e riportato dagli esperti di XDA Developers, gli smartphone prodotti dal colosso di Mountain View con questo aggiornamento dell’OS riceveranno la auto-traduzione per le applicazioni. Molti lettori saranno a conoscenza della medesima feature presente nel browser Google Chrome: quando si visitano siti in lingue diverse rispetto a quella di sistema, Chrome suggerirà la possibilità di tradurre la pagina Web d’interesse nella lingua nota all’utente per comprenderne il contenuto.

Ebbene, gli sviluppatori di Big G avrebbero pensato di lanciarla anche su ogni singola applicazione installata su smartphone, permettendo così una traduzione approssimativa per le app che non supportano le lingue della regione in cui viene utilizzato il dispositivo. I primi segnali sarebbero apparsi con delle stringhe di codice scoperte dagli sviluppatori del team XDA, nello specifico in un nuovo framework per tradurre gli elementi dell'interfaccia utente di un'app nella lingua madre di un utente.

Al momento si tratta quindi di un work in progress che necessiterà di parecchio lavoro per uscire con Android 12 nella sua prima versione stabile, questo perché se si rivelasse una trasposizione semplice della traduzione integrata di Chrome, sarebbe un’esclusiva particolarmente deludente per gli utenti possessori di Pixel. La feature dovrà dunque funzionare meglio di quella inclusa nel browser, magari offrendo qualcosa in più. Sarà solo il tempo a dirci come si evolverà tale novità.

Nel mentre, a proposito di Android 12, in rete alcune persone hanno scoperto una “Game Mode” nascosta nella Beta 1.