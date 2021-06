Android 12 Beta 2 disponibile: arrivano le icone per la privacy e altro

Dopo aver trattato alcune indiscrezioni relative ad Android 12, torniamo ad approfondire una versione preliminare del prossimo "grande aggiornamento" dell'OS di Google. Infatti, è stata rilasciata la seconda Beta di Android 12.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech ed Engadget, nonché come potete vedere nelle immagini presenti in calce alla notizia, la società di Mountain View ha ufficialmente reso disponibile la nuova versione preliminare legata alla prossima major release del sistema operativo del robottino verde. Ricordiamo che la prima Beta è arrivata a maggio 2021: dopo quella odierna, ci saranno altre due Beta a luglio e agosto, per poi arrivare alla build finale nella seconda metà dell'anno.

In ogni caso, la seconda Beta di Android 12 aggiunge la dashboard legata alla privacy che Google aveva annunciato durante l'edizione 2021 dell'evento I/O. Questa funzionalità permette all'utente di controllare maggiormente nel dettaglio i dati a cui accedono le varie applicazioni, nonché quando avvengono questi accessi e quanto tempo durano. Pensate che l'utente viene persino notificato quando un'app accede al contenuto della clipboard (quando si usa il "copia e incolla"). Ovviamente si fa riferimento all'accesso da parte di un'app diversa rispetto a quella da cui proviene il testo.

A proposito delle autorizzazioni e del focus lato privacy dell'update, in alto a destra dello schermo ora compaiono delle apposite icone che mostrano quando un'app sta usando il microfono o la fotocamera. In questo contesto, arrivano anche dei toggle che permettono di disabilitare questi sensori: l'utente riceverà poi una notifica per "riabilitarli" quando un'app chiede il permesso.

Non mancano poi delle modifiche "secondarie", che consentono ad esempio di effettuare più rapidamente il passaggio da Wi-Fi a connessione dati. Per il resto, se volete approfondire l'argomento, potreste voler consultare la nostra prova della prima Beta di Android 12, che ricordiamo ha portato con sé una rivoluzione grafica.