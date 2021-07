Android 12, Beta 3 disponibile: novità per rotazione dello schermo e altro

Come ampiamente previsto, anche in questo luglio 2021 è stata rilasciata una Beta di Android 12. Siamo arrivati alla terza versione di questo tipo per il sistema operativo del robottino verde: possiamo dire che ormai si respira aria di release stabile. Infatti, manca solamente un'altra Beta, che arriverà ad agosto, prima del "momento clou".

In ogni caso, stando anche a quanto riportato da The Verge e SlashGear, Google ha avviato il rollout del succitato aggiornamento per coloro che stanno testando l'OS in Beta. Nel contesto di questo update, che come potete ben immaginare non stravolge quanto visto in precedenza, sono arrivate alcune novità. Ad esempio, ci sono una ricerca più rapida per le app disponibili, gli screenshot estesi e una rotazione automatica dello schermo migliorata.

Proprio quest'ultima è la novità che sta attirando maggiormente l'attenzione degli appassionati, in quanto viene utilizzata anche la fotocamera frontale del dispositivo, nonché ovviamente il riconoscimento facciale, per comprendere al meglio in che modo l'utente intende effettuare la rotazione. Non manca una certa attenzione lato privacy: i dati sono gestiti in locale. In parole povere, la società di Mountain View sta cercando di rendere il più precisa possibile la rotazione, evitando agli utenti inutili "grattacapi".

Ricordiamo che generalmente viene usato solamente l'accelerometro per quest'operazione. Tuttavia, in questo contesto può esserci qualche imprecisione (che Google ora vuole eliminare). Il nuovo metodo per gestire la rotazione automatica, che tra l'altro dovrebbe ridurre del 25% il "ritardo" che si può verificare effettuando quest'operazione, è accompagnato anche da animazioni ottimizzate.

Per il resto, l'altra principale novità introdotta da questa terza Beta è la possibilità di creare degli screenshot estesi a livello di sistema. Potete vedere un esempio tramite l'immagine presente in calce alla notizia: ora si possono, ad esempio, "inserire" in un'unica immagine tutte le opzioni presenti nelle impostazioni.

In ogni caso, tra le altre novità in arrivo in futuro c'è la possibilità di iniziare a giocare ai titoli del Play Store ancor prima che il download sia terminato. Insomma, Google sta continuando a lavorare duramente su Android 12, la cui versione stabile è in arrivo entro fine 2021.