Android 12 Beta 4.1 disponibile per il download: forniti alcuni fix fondamentali

Android 12 Beta 4.1 è ufficialmente disponibile per il download su dispositivi compatibili. A esattamente 15 giorni dal lancio della Beta 4, il colosso di Mountain View ha avviato la distribuzione OTA di questo piccolo aggiornamento contenente diversi fix importanti per funzionalità chiave del sistema operativo.

L’annuncio del rilascio è giunto direttamente tramite il blog sviluppatori di Android 12 nella giornata di ieri e ha visto la pubblicazione del changelog completo seguente:

Risolto problema che causava boot loop su alcuni dispositivi dopo il riavvio

Risolta la mancata visualizzazione di alcune notifiche

Fixati i malfunzionamenti nella regolazione del volume durante il cast dei contenuti

Risolti malfunzionamenti di Face Unlock su alcuni dispositivi

Risolto problema che impediva l'autorizzazione dei dispositivi in prossimità all'app Telefono

Risolto bug che impediva l'accesso a internet quando connessi ad una VPN

Non mancano poi la patch di sicurezza di agosto 2021 e i Google Play Services aggiornati alla versione 21.24.18. Come spiegato inizialmente, questo è solamente un minor update che verrà distribuito su tutti gli smartphone supportati: Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5, ma anche alcuni dispositivi mobili di aziende partner come Asus, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, vivo e Xiaomi.

Intanto sul Google Play Store è tornato il malware Joker su 8 app infette, da rimuovere il prima possibile dal proprio smartphone se installate.