Android 12 Beta 4 disponibile per il download: versione stabile più vicina che mai

Dopo meno di un mese dal rilascio della versione Beta 3 di Android 12, puntuale come un orologio svizzero il colosso di Mountain View ha iniziato a distribuire la quarta versione per i dispositivi compatibili.

Poche le novità, a dispetto di quanto ci si potesse immaginare. Segno evidente che ci avviciniamo inesorabilmente al debutto ufficiale in forma stabile. La nuova Major Release di Android è più vicina che mai e la versione Beta 4 ne è solo l'ennesima conferma.

A proposito di conferme, è proprio Google ad annunciare, sulla pagina ufficiale, che "con la Beta 4, Android 12 ha raggiunto la stabilità" e le API di Android 12 sono ora finalizzate. Ora spetterà dunque agli sviluppatori lavorare sulla prossima versione di Android per migliorare la compatibilità delle proprie app in vista dell'arrivo della prima build stabile.

Con Android 12 le novità saranno tantissime, a partire da un miglioramento generalizzato dell'intera interfaccia, ridisegnata per un codice visivo più coerente, ma particolare attenzione è stata posta anche sulla privacy e sulla sicurezza, con nuove informazioni a schermo su fotocamera e microfono e l'accesso alla posizione con più sottolivelli di precisione.

Naturalmente, si ricorda che non siamo di fronte a una versione definitiva. I dispositivi compatibili sono gli smartphone Google a partire dal Pixel 3 in poi, oltre ad alcuni smartphone di aziende partner come Asus, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, vivo e Xiaomi. Qui l'elenco completo.