Android 12, Calcolatrice e Orologio Google ricevono il design Material You: ecco come sono

Giusto nella giornata di ieri Google ha rilasciato Android 12 Beta 5 l’ultima beta prima del rilascio stabile della nuova versione del sistema operativo del robottino verde. Proprio in occasione della Beta 5 si sono aggiornate Google Calcolatrice e Google Orologio, ottenendo così il design Material You che caratterizza il prossimo OS.

A riprendere questa notizia sono stati anche i colleghi di 9to5Google, i quali hanno parlato nello specifico dell’ultimo aggiornamento a Google Calcolatrice 8.0: il nuovo design è evidente, con colori pastello selezionati automaticamente dal sistema a seconda dello sfondo o del tema selezionato, assieme a contorni circolari per ogni pulsante principale e più spazio tra i singoli tasti. Di base, il sistema propone uno sfondo bianco o nero in base all’attivazione o meno della modalità scura, con il riquadro superiore che adotta un tono più chiaro rispetto ai pulsanti sottostanti. Si nota, infine, un tono completamente diverso per il pulsante AC.

Anche Google Orologio 7.0 riceve il design Material You, aggiungendo quindi la risposta ai colori dello sfondo o del tema selezionato da sistema, con accenti più o meno chiari e colorati. La pagina dedicata al timer riceve anche un grande cambiamento con la visualizzazione circolare centrale e i tre pulsanti nella parte inferiore del display, di cui quello centrale più grande e con un accento diverso esattamente come nel caso del pulsante AC.

Sempre restando nel mondo Google, recentemente il colosso di Mountain View ha pubblicato un nuovo trailer di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.