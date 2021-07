Android 12, condividere i link non è mai stato così semplice: ecco la nuova feature

Al lancio di Android 12 Beta 3 siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla mole di novità inserite da Google nel suo Sistema Operativo, giunto ormai alla sua dodicesima versione.

Una delle feature più interessanti, tra l'altro ben nascosta e rimasta inosservata finora, riguarda il nuovo meccanismo di condivisione rapida dei link.

Un sistema partorito per semplificare la vita di chi è solito condividere notevoli quantità di URL ogni giorno direttamente dal proprio smartphone. Ebbene, invece di dover entrare nel browser, selezionare il testo, effettuare una lieve pressione prolungata e poi selezionare l'opzione Copia, da oggi sarà possibile semplicemente entrare nelle applicazioni recenti, ovvero nella visuale delle app aperte, e cliccare sul nuovo simbolo che appare nell'anteprima del box relativo a Google Chrome, come ben visibile nello screenshot in basso.

Un sistema di copia istantaneo, che ci permetterà dunque di evitare di dover aprire il browser e selezionare l'URL dalla barra degli indirizzi, ma di effettuare il tutto tramite un semplice tap. A quanto pare, questo sistema dovrebbe essere compatibile anche con app di terze parti.

Una nuova modalità che per certi versi profuma di vera svolta, nella sua semplicità. Per comprendere appieno la reale portata di questo gigantesco aggiornamento, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata alla nostra prova di Android 12 Beta con tutte le novità sia grafiche che funzionali del nuovo Sistema Operativo di Mountain View.