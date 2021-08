Android 12 dirà addio ad Android Auto su smartphone: verrà sostituito da Google Assistant

La versione di Android Auto per smartphone, ovvero l’applicazione “Android Auto for phone screens” disponibile su Google Play Store, scomparirà con Android 12, la prossima versione del sistema operativo del robottino verde. L’annuncio è giunto direttamente da Google, che ha anche spiegato quale sarà il suo sostituto.

I colleghi di 9to5Google hanno infatti contattato direttamente il colosso di Mountain View in seguito alle prime scoperte effettuate da XDA Developers, ovvero il malfunzionamento dell’app nell’ultima versione beta di Android 12 su alcuni dispositivi Pixel, dove invece agli utenti veniva proposto l’utilizzo della modalità di guida assistita sullo schermo dedicato presente nei veicoli compatibili: “Android Auto è ora disponibile solo per gli schermi delle auto. Sul telefono, prova invece la modalità di guida dell'Assistente Google”.

In tale discussione con Big G, infine è giunta conferma relativamente alla cancellazione dell’app con il rilascio di Android 12. Android Auto per smartphone verrà dunque sostituito dall’Assistente Google, come si può capire dalla dichiarazione seguente: “La modalità di guida di Google Assistant è la nostra prossima evoluzione dell'esperienza di guida mobile. Per le persone che utilizzano Android Auto nei veicoli supportati, quell'esperienza non scomparirà. Per coloro che utilizzano l'esperienza sul telefono (app mobile Android Auto), verrà eseguita la transizione alla modalità di guida dell'Assistente Google. A partire da Android 12, la modalità di guida dell'Assistente Google sarà l'esperienza di guida mobile integrata. Non abbiamo ulteriori dettagli da condividere in questo momento”.

Gli utenti che invece non riceveranno l’aggiornamento ad Android 12, in quanto incompatibile con lo smartphone in loro possesso, potranno continuare a utilizzare l'esperienza mobile fino al cambio del dispositivo.

A proposito di Android 12, il nuovo sistema operativo dirà addio anche al supporto al protocollo SIP per le chiamate via Internet.