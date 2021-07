Android 12 dirà addio a uno storico metodo per chiamare: SIP vi dice qualcosa?

I tempi cambiano e arrivati a un certo punto bisogna saper dire "addio" alle vecchie care tecnologie. Sicuramente scenderà una "lacrimuccia" sul volto degli appassionati con più anni sulle spalle visto il nome coinvolto, ma presto Android 12 manderà "in pensione" uno storico metodo per chiamare.

In particolare, stando anche a quanto riportato da XDA Developers, la prossima grande major release del sistema operativo del robottino verde dirà una volte per tutte "addio" al supporto al protocollo SIP (Session Initiation Protocol), utilizzato per le chiamate tramite connessione a Internet. Quest'ultimo è ritenuto da molti come un "metodo storico", in quanto anni fa era popolare a livello globale, grazie anche a offerte economiche da parte degli operatori.

In questo contesto, da parecchio tempo Android supporta in modo nativo, attraverso la classica applicazione "Telefono", la possibilità di impostare un account SIP ed effettuare chiamate tramite connessione a Internet sfruttando questo protocollo. Tuttavia, su Android 12 non ci sono più le opzioni per gestire questa funzionalità e la documentazione ufficiale per gli sviluppatori "segna" come deprecata la classe SipManager.

Insomma, ci sono vari indizi che sembrano lasciare spazio a pochi dubbi in merito alla prossima rimozione del supporto al SIP. Certo, le app di terze parti che consentono di effettuare chiamate in questo modo dovrebbero continuare a funzionare, ma sembra proprio che sia giunto il momento di "mettere da parte" questo protocollo.