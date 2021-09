Android 12, disponibile l'ultima Beta: a breve la release stabile dell'OS

Dopo le prime avvisaglie relative a una Beta 5, alla fine tutto si è concretizzato. Signore e signori, manca poco alla release stabile di Android 12.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Engadget, la società di Mountain View ha reso disponibile a livello ufficiale la Beta 5 della prossima "major release" del robottino verde. Ricordiamo che gli utenti più "smanettoni" stanno provando l'OS ormai da parecchio tempo. In questo contesto, potrebbe interessarvi consultare la nostra prova della prima DP di Android 12 (uscita a febbraio 2021), nonché il nostro test della prima Beta di Android 12 (risalente a maggio 2021).

Google nel frattempo ha rilasciato diverse altre versioni preliminari, che abbiamo trattato su queste pagine a più riprese (come potete vedere nella scheda dedicata ad Android 12). In ogni caso, le ultime build messe a disposizione dall'azienda di Sundar Pichai non hanno in realtà portato grandi novità, ma solamente cambiamenti minori.

Non aspettatevi dunque particolari nuove funzionalità per quel che riguarda la Beta 5 di Android 12, ma è interessante notare che si tratta dell'ultimo step prima della versione "finale". A tal proposito, Google ha annunciato che la release stabile di Android 12 arriverà nel corso delle prossime settimane, probabilmente all'inizio solamente per alcuni dispositivi selezionati (ad esempio i Pixel). Insomma, sicuramente ci sarà modo di tornare come si deve sull'argomento: restate sintonizzati.