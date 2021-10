Android 12 disponibile in Italia per tutti gli smartphone supportati

Si è concluso da poco l'evento di presentazione della gamma Pixel 6 di Google, ma per BigG gli annunci non sono finiti. Infatti, la società di Sundar Pichai ha ufficialmente rilasciato Android 12 per tutti gli smartphone compatibili.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Wccftech, la lista dei dispositivi supportati in questa prima fase comprende tutti i Pixel dal 3 in su. Più avanti nel nel corso del 2021 l'update arriverà anche per dispositivi di brand come vivo, Xiaomi, Realme, Tecno, OPPO, OnePlus e Samsung. In parole povere, chi dispone di uno smartphone di Google può ora scaricare ufficialmente la versione stabile di Android 12. Ovviamente, come ben potete immaginare, si può procedere via OTA (ovvero tramite la classica procedura di aggiornamento) oppure in modo "manuale" tramite factory image.

In ogni caso, possiamo confermarvi che il rollout è già partito anche in Italia, in quanto abbiamo ricevuto la "notifica" sul nostro Pixel di fiducia (come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia). Il rilascio ufficiale dell'update per i primi utenti arriva in seguito alla pubblicazione del codice sorgente di Android 12, che a inizio ottobre 2021 aveva creato un po' di "confusione". Adesso, invece, l'update è realmente disponibile per gli utenti.

Insomma, poco dopo aver annunciato Pixel 6 e Pixel 6 Pro (che arriveranno in Italia più avanti), Google ha reso disponibile la versione stabile della nuova major release. Se volete approfondire le principali novità introdotte, potete fare riferimento alla nostra prova della Beta di Android 12, nonché al blog ufficiale di Google.