Android 12 è disponibile: le tempistiche di rilascio dell'aggiornamento

Giusto questa mattina vi abbiamo fatto sapere su queste pagine, effettuando un "recap" di quanto emerso online nelle ultime settimane, che il "momento clou" poteva essere vicino. Così è stato e infatti Google ha ufficialmente rilasciato Android 12.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da AndroidPolice e come potete vedere sul portale ufficiale di Android dedicato agli sviluppatori, è arrivata la prima Developer Preview della prossima major release del sistema operativo del robottino verde. Per chi non lo sapesse, questo significa che è già in circolazione una versione preliminare dell'OS, rilasciata ufficialmente da Google, che permette agli sviluppatori e agli utenti più "smanettoni" di mettere alla prova il sistema operativo. Questo avviene da anni. Giusto per farvi un esempio concreto, nel 2020 abbiamo utilizzato proprio la DP1 per farvi avere il "primo assaggio" di Android 11.

Contestualmente al rilascio di questa prima build preliminare, che sicuramente metteremo alla prova come si deve il prima possibile, l'azienda di Mountain View ha anche pubblicato, come di consueto, le tempistiche di rilascio dell'aggiornamento. Come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, BigG prevede di effettuare tre Developer Preview tra febbraio 2021 e aprile 2021, per poi passare a quattro Beta da maggio 2021 ad agosto 2021. In quest'ultimo mese dovrebbe essere raggiunta la cosiddetta "platform stability", mentre il rilascio finale avverrà più avanti nel corso dell'anno.

Ricordiamo che queste tempistiche sono da considerarsi valide solamente per i dispositivi che effettueranno per primi l'update. Risulta troppo presto attualmente per disporre di una lista completa, ma sicuramente sono inclusi Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5, dato che sono gli smartphone che supportano questa prima Developer Preview.

Come sempre, sconsigliamo l'utilizzo in ambito quotidiano della DP1, dato che va installata manualmente e non si tratta di una build "stabile". Per il resto, il changelog diffuso da Google fa vagamente riferimento a un design delle notifiche rivisto e altre funzionalità che andranno testate con mano. Restate sintonizzati su queste pagine: presto vi racconteremo tutto nel dettaglio.