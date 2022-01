Android 12 funziona su Samsung Galaxy S3, uno smartphone di dieci anni fa

Google ha pensato la nuova iterazione di Android per funzionare su qualsiasi device, tanto da lanciare Android 12 Go Edition, una speciale release del sistema operativo mobile pensata per gli smartphone più antiquati. Tuttavia, uno sviluppatore è riuscito in un'impresa quasi impossibile: far funzionare Android 12 su un Samsung Galaxy S3.

Samsung Galaxy S3 è uscito nel 2012 ed è ancora considerato uno dei device più riusciti di Samsung, specialmente dagli sviluppatori, che hanno rilasciato numerose ROM custom per il sistema. Ovviamente, il telefono non è più supportato dal colosso coreano ormai da anni, ma ciò non ha fermato uno sviluppatore dall'installarvi una versione di Android 12 basata sulla custom ROM LineageOS 19.0.

Potete dare un'occhiata ad Android 12 in funzione su Samsung Galaxy S3 al video che trovate in cima a questa notizia. Il video è stato girato dallo sviluppatore html6405, che però ha confermato che l'aggiornamento presenta anche dei problemi non indifferenti: in particolare, non funzionano il Wi-Fi, la fotocamera, il Bluetooth, la radio cellulare e il playback dei video. Anche diverse delle feature specifiche di LineageOS mancano all'appello.

Il sistema operativo installato sul telefono presenta anche diversi bug che bloccano l'inserimento del PIN della SIM, rendendo il device praticamente inutilizzabile per molti utenti, a meno che questi non desiderino disabilitare il PIN della SIM su un altro device, per poi inserirla sul Samsung Galaxy S3 ed avviarlo in quel modo. Inoltre, anche la formattazione delle schede SD e il modulo NFC non funzionano, almeno per il momento.

Nonostante ciò, il semplice fatto di aver installato Android 12 su un device di dieci anni fa mostra da una parte la qualità dei vecchi cellulari Samsung e dall'altra l'impegno profuso da Google nel suo nuovo sistema operativo per smartphone.