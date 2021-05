Android 12 ha una 'Game Mode' segreta? I dettagli dalla beta

La versione Beta 1 di Android 12 sta continuando a mostrare sempre più aspetti variegati della prossima iterazione del sistema operativo del robottino verde. Oltre al rinnovo totale del design, si parla anche di tante, nuove funzionalità che cambieranno radicalmente l’esperienza d’uso. Tra queste, è apparsa una “Game Mode” inedita.

L’utente Reddit u/Kilarasx avrebbe infatti segnalato l’esistenza di una modalità segreta dedicata al gaming, contenuta all’interno della funzione Benessere digitale di Android 12, strumento che permette di vedere la frequenza con cui si utilizza lo smartphone impostando anche dei limiti al tempo di utilizzo giornaliero delle applicazioni.

Per accedervi basterebbe seguire la directory Benessere digitale > Non disturbare > Pianificazioni, dove apparirà la casella “Game mode” attivabile premendo sulla casella della spunta. Premendo poi sull’icona dell’ingranaggio si accederà a una schermata al momento piuttosto vuota, contenente soltanto alcune opzioni per ottimizzare le performance di gioco, registrare lo schermo, mostrare gli FPS, fare screenshot rapidi e anche andare in diretta su YouTube.

Il colosso di Mountain View non ha parlato di questa feature nel dettaglio durante l’evento I/O, dunque è facile capire come si tratti ancora di un work in progress nella sua fase iniziale. Al lancio di Android 12 sarà sicuramente meglio sviluppata e fornirà ancora più impostazioni con cui lavorare per “convertire” il proprio smartphone in un dispositivo focalizzato sul gaming.

Android 12 dovrebbe anche portare novità importanti per l’Assistente Google, tra cui la possibilità di spegnere lo smartphone con la voce.