Android 12, Google festeggia il rilascio ufficializzando il suo nome da dessert

Android 12 è disponibile da ieri, sebbene si tratti semplicemente del rilascio ufficiale del codice sorgente e non dell’aggiornamento su dispositivi compatibili. Ciononostante, per Google resta una piccola giornata di festa che il vicepresidente della sezione Ingegneria per Android ha voluto ricordare ufficializzando il “dolce” nome dell’OS.

Dave Burke ha infatti pubblicato su Twitter l’immagine che trovate sia in copertina che in calce a questa notizia, dove è possibile vedere tanti “coni di neve” fluttuanti con l’iconica testa del robottino verde, rimandando quindi al nome del dessert “Snow Cone”.

Questa mossa da parte di Burke e dunque di Google è interessante: a partire dal lancio di Android 10 nel 2019, il colosso di Mountain View sembrava avere deciso di abbandonare in via definitiva i nomi dei dessert per identificare le varie versioni del sistema operativo, sebbene internamente fosse rimasta una prassi tra gli sviluppatori – basta vedere una precedente dichiarazione di Burke per cui Android 11 si chiama Red Velvet Cake.

Con questo semplice tweet, Google sembra avere ripreso questa simpatica tradizione ufficializzandola anche agli occhi degli utenti e soprattutto dei fan del robottino, permettendo loro così di tornare a identificare il sistema operativo con nomi alternativi. Ora non ci resta che attendere il rilascio di Android 13 “Tiramisù”, dato che il nome del dessert è già stato rivelato lo scorso luglio nelle pagine ufficiali dell’Android Open Source Project.

Nel frattempo continua ora l’interessante attesa per Android 12.1, aggiornamento che potrebbe essere dedicato in particolare agli smartphone pieghevoli.