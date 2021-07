Android 12, Google parlerà presto della nuova 'Game Mode'

Se già nella prima Beta di Android 12 era comparsa una misteriosa Game Mode, purtroppo non utilizzabile, il giorno del debutto di questa attesa modalità potrebbe arrivare davvero molto presto.

Google ha lavorato sulle API della nuova Game Mode per molto tempo. Molti produttori e sviluppatori di terze parti hanno introdotto nel tempo la loro idea di modalità gioco su smartphone con risultati discordanti, frutto di filosofie talvolta anche opposte.

Come spesso accade sulla piattaforma Android, per via della sua natura aperta la frammentazione è dietro l'angolo e l'obiettivo di Google è da sempre quello di riuscire a ridurre questa frammentazione per riuscire a fornire la miglior esperienza possibile. Con Android 12, il colosso di Mountain View sembra aver profuso i suoi maggiori sforzi in questa direzione, sia in senso grafico che sotto il profilo delle funzionalità. Una Game Mode "ufficiale" si inserisce dunque a pieno titolo in questo contesto.

Ebbene, il 12 luglio partirà l'evento Google for Games Developer Summit 2021 in cui la compagnia terrà diversi keynote nell'arco di due giorni.

Ogni appuntamento è accompagnato da un'anteprima su YouTube e fra i tanti, uno sarà strettamente legato alle API della Game Mode di Android 12. Queste API dovrebbero consentire da un lato degli interessanti boost prestazionali, ma avranno anche un occhio di riguardo per chi preferisce giocare ottimizzando il consumo energetico.