Android 12, Google svela: più apertura verso le alternative al Play Store

Nonostante Android 11 sia arrivato da poche settimane, Google ha già iniziato a parlare di Android 12. Più precisamente, la società di Mountain View ha affermato che, a partire dalla prossima major release del sistema operativo del robottino verde, ci sarà una maggiore apertura verso i negozi digitali alternativi al Play Store.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e Wccftech, Google si appresta ad apportare delle modifiche alle sue policy in tal senso. L'annuncio arriva in seguito alle varie polemiche legate principalmente ad Apple, che è stata accusata, tra gli altri, da Mark Zuckerberg, CEO di Facebook, di avere il "controllo unilaterale lato app". Come non citare inoltre la situazione che vede coinvolta Epic Games.

Tra l'altro, nelle succitate dichiarazioni di Zuckerberg, il CEO di Facebook aveva usato come esempio proprio l'apertura di Android in termini possibilità di installazione delle app. Infatti, gli sviluppatori non sono costretti a passare per forza per il Play Store, il negozio digitale ufficiale di Google, dato che esiste la possibilità per gli utenti di installare app tramite file APK attraverso store di terze parti.

Ebbene, ora la società di Sundar Pichai ha affermato che con Android 12 rilascerà delle funzionalità che permetteranno alle persone di utilizzare in modo ancora più semplice i negozi digitali di terze parti. Ovviamente, questo avverrà sempre tenendo bene a mente la sicurezza degli utenti.

In ogni caso, questo non significa che l'azienda di Mountain View stia "mollando" le sue commissioni, dato che le app pubblicate sul Play Store dovranno continuare a usare il sistema di pagamento previsto dal negozio ufficiale. Tra l'altro, Google ha colto l'occasione per annunciare il fatto che, a partire dal 30 settembre 2021, tutte le applicazioni che non stanno usando questo sistema dovranno iniziare a farlo.

Insomma, la volontà di Google è chiara: permettere agli sviluppatori di diffondere le loro app su Android anche senza dover passare dal Play Store, ma chi decide di utilizzare quest'ultima "vetrina" dovrà seguire le regole in termini di pagamenti. D'altronde, vi ricordiamo che Fortnite è stato rimosso dal Play Store, ma gli utenti Android possono ancora scaricare il titolo di Epic Games tramite store di terze parti come il Galaxy Store di Samsung, nonché attraverso il sito ufficiale.