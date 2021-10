Android 12, qualcosa non va con i Google Pixel: utenti segnalano crash continui

In seguito al lancio di Android 12 su tutti i dispositivi compatibili, anche sul mercato italiano, gli utenti sono corsi ad aggiornare i propri Google Pixel per accedervi. Tuttavia, diversi utenti hanno riscontrato e segnalato alcuni problemi in seguito all’installazione, come il consumo rapido della batteria o crash e malfunzionamenti delle app.

A parlarne nel dettaglio è stato il portale PiunikaWeb, che ha raccolto alcune delle segnalazioni dei possessori di smartphone Google Pixel. Per esempio, l’utente dal nome Ragu Tirukonda ha scritto quanto segue: “Aggiornato ad Android 12 ieri. Da allora lo sblocco facciale ha smesso di funzionare sul mio 4XL. Sto ottenendo il temuto messaggio ‘Pulisci la parte superiore dello schermo, in particolare la barra nera’, ma nessuna pulizia ha aiutato. Ho provato soft reboot, ma non ha aiutato. Lo schermo diventa completamente nero durante le chiamate”.

O ancora, l’utente Tony Rutkowski ha dichiarato che il suo Google Pixel 5, dopo l’aggiornamento ad Android 12, continuava a crashare e i dati dei messaggi risultavano corrotti. Anche dopo il ritorno alle condizioni di fabbrica e il ripristino dei backup, il telefono continuava a spegnersi e riaccendersi ciclicamente. Altri utenti, invece, hanno segnalato principalmente problemi con l’applicazione stock della fotocamera, oppure il consumo eccessivo della batteria.

Purtroppo al momento non risultano esserci soluzioni definitive, che eventualmente giungeranno dunque solo con le patch del caso rilasciate da Google. In altre parole, per il momento gli utenti sono destinati ad attendere qualche settimana prima di poter usare al meglio Android 12 sui proprio smartphone Pixel.

Nella medesima giornata del lancio di Android 12, Big G ha presentato anche Google Pixel 6 e 6 Pro.