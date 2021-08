Android 12 permetterà l'apertura di più finestre su Google Chrome: come funziona

Android 12 porterà molte novità per le applicazioni Google e i servizi offerti dal colosso di Mountain View: dopo avere visto come Android Auto su smartphone sparirà a vantaggio di feature per la guida dell’Assistente Google, ora è stato riferito che il browser Google Chrome permetterà di gestire più finestre grazie al supporto multi-istanza.

Gli esperti di XDA Developers hanno infatti notato più modifiche al codice di Google Chrome con il tag “multi-istanza”, chiaramente riferito alla possibilità di aprire un numero maggiore di finestre oltre che di schede, esattamente come nel caso dell’esperienza desktop su PC.

Nei test condotti con Android 12 Beta 4 e Google Chrome Beta/Dev/Canary su smartphone è stato notato come, alla pressione del pulsante “Nuova finestra”, verrà aperta una nuova istanza di Chrome da cui sarà poi possibile accedere alla opzione “Gestisci finestre” tramite il menu di scelta rapida: in tale contesto verranno visualizzate tutte le istanze del browser attive su smartphone e quale finestra è in primo piano, oltre che il titolo della scheda attiva e il numero complessivo di schede aperte in ognuna di esse. In tutto è concessa l’apertura di massimo 5 finestre, ognuna di esse però non ha un limite di schede.

Fino a oggi, l’unica alternativa simile a questa feature prevedeva l’apertura del browser Chrome tramite app ufficiale e di Google tramite l’app predefinita Browser, affiancandole poi grazie alla modalità schermo diviso (se supportata). A partire da Android 12 tutto ciò cambierà con l’introduzione della funzionalità vista, dunque a partire dal prossimo autunno con il lancio della versione stabile del sistema operativo del robottino verde.

Ricordiamo che Android 12 Beta 4 è disponibile per il download su tutti gli smartphone compatibili, ovvero i Google Pixel dal Pixel 3 in poi e vari modelli di aziende partner come OnePlus, OPPO, Asus, realme, Sharp, vivo e Xiaomi.