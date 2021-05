Android 12 permetterà di spegnere gli smartphone semplicemente con la voce

Android 12 sarà una versione del sistema operativo che porterà con sé non solo tantissime novità estetiche, ma anche funzionalità inedite che renderanno l’esperienza d’uso molto più intuitiva e piacevole. Tra queste, a quanto pare, risulta esserci anche lo spegnimento dello smartphone Android semplicemente “chiedendoglielo a voce”.

Una delle ultime versioni dell’app Google Search rese disponibili per la Android 12 Beta 1, infatti, contiene tra le numerosissime linee di codice che compongono il file APK alcune stringhe dedicate nello specifico all’Assistente Google e alla sua interazione con il dispositivo. Esistono, infatti, certi dispositivi mobili con un pulsante laterale dedicato proprio all’avvio dell’Assistente, ma agli occhi del colosso di Mountain View ciò appare come un’interazione unilaterale e un espediente “banale” per accedervi. Di conseguenza, con Android 12 sarà possibile accedere all’Assistente Google con una pressione prolungata del pulsante di accensione.

Questa modifica solleva però altre perplessità relativamente al conflitto di tale funzionalità con la lunga pressione necessaria per spegnere il dispositivo. Per questo motivo, gli sviluppatori sarebbero al lavoro per aumentare le potenzialità del pulsante di accensione e dell’Assistente Google su ogni smartphone tramite Android 12. Tra le novità in arrivo scoperte tramite l’analisi dell’APK di Google Search, infatti, i colleghi di 9to5Google hanno segnalato non solo la possibilità di premere la combinazione “Power (tasto di accensione) + Volume Up” per accedere al menu di spegnimento del dispositivo, ma anche la possibilità di accedere all’Assistente Google e chiedergli di spegnere lo smartphone per noi.

Al momento entrambe le opzioni non sembrano funzionanti, però lo screenshot che trovate anche in calce all’articolo ne prova l’esistenza. Sarà una novità utile? Dipende tutto da come trasformeranno l’interazione tra l’utente medio e l’Assistente Google: nel caso di una maggiore complessità nell’attivazione di quest’ultimo e nell’accesso ai comandi di riavvio e spegnimento del dispositivo, allora certamente sarà necessario avere accesso a comandi come “Spegni lo smartphone” o “Riavvia lo smartphone”.

Nel mentre è già noto come Android 12 migliorerà l’esperienza d’uso degli app store di terze parti, facilitando l’installazione e l’aggiornamento di app senza l’autorizzazione esplicita da parte dell’utente.