Android 12 potrebbe finalmente reintrodurre una comoda funzione

Dopo aver dato un'occhiata alle feature che potrebbero arrivare con Android 12, torniamo a parlare della prossima versione del sistema operativo di Google perché sono emerse delle interessanti novità riguardo una comodissima gesture che l'azienda decise di rimuovere dalla versione definitiva di Android 11.

Parliamo del doppio tap sulla back cover, gesture scovata nella prima Developer Preview di Android 11 per dispositivi Pixel, poi persa con le successive build del robottino verde.

Questa gesture nascosta, che prende il nome di Columbus, utilizza il giroscopio e l'accelerometro per attivarsi e interagire con diverse attività di sistema, tra cui lo snooze della sveglia, l'attivazione dell'assistente vocale Google e il controllo dei contenuti in riproduzione. Una feature davvero comoda e addirittura banale nella sua immediatezza, che purtroppo è stata disabilitata nelle versioni definitive di Android per delle criticità dovute all'attivazione spontanea. Davvero un peccato, dato che moltissimi dispositivi sul mercato avrebbero l'hardware necessario per sfruttare questa tecnologia.

Sembra però che Google sia intenzionata a riproporla con Android 12, risolvendo l'annoso problema dell'attivazione casuale affinando i livelli di sensibilità della stessa con un tocco più "deciso" sul retro.

La prima Developer Preview di Android 12 dovrebbe vedere la luce nel giro di poche settimane, perciò è davvero questione di giorni prima di scoprire se Columbus potrà entrare nella nostra quotidianità o meno.