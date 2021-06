Android 12, rilasciato un update per la Beta: risolti alcuni bug

Si avvicina sempre di più il "momento clou" per Android 12. Infatti, Google sta continuando ad aggiornare la versione preliminare del prossimo "grande update" del sistema operativo del robottino verde.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech, la società di Mountain View ha avviato il rollout dell'update in queste ore. La Beta 2.1 sta arrivando per gli smartphone della gamma Pixel compatibili con Android 12, ovvero Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G) e Pixel 5.

L'aggiornamento non introduce particolari novità in termini di funzionalità, dato che si basa principalmente sulla risoluzione di bug riscontrati dagli utenti con le precedenti versioni Beta della nuova major release del robottino verde. Ad esempio, alcune persone avevano notato dei problemi legati all'interazione con le notifiche nella schermata di blocco, tanto che non era possibile "rimuoverle" e in alcuni casi sbloccare lo smartphone.

Sono stati poi risolti dei bug relativi alle informazioni di meteo e calendario all'interno dell'apposito widget, nonché ulteriori problemi legati a gesture, indicatori relativi all'uso di microfono e fotocamera e altro. Si tratta chiaramente di un aggiornamento secondario, che infatti è di dimensioni contenute.

In ogni caso, se volete approfondire l'argomento, potete fare riferimento alla nostra prova della Beta di Android 12. Ricordiamo che quest'ultima rappresenta la versione preliminare più scaricata di sempre. Per il resto, dovrebbero arrivare altre due versioni Beta a luglio e agosto 2021, mentre il rilascio della versione finale è previsto per fine anno.