Android 12 semplificherà gli aggiornamenti di sistema: si scaricheranno dal Play Store

A quanto pare, con la nuova versione di Android Google intende rendere più facile la vita agli utenti. Secondo quanto riportato da alcuni sviluppatori di XDA, con la prossima release del robottino verde, il colosso dei motori di ricerca faciliterà l'installazione degli aggiornamenti di sistema.

Attualmente il progetto rientra in Project Mainline introdotto con Android 10, e prevede la conversione di Android Runtime in un modulo che renderà possibile la distribuzione degli aggiornamenti delle componenti chiave del sistema attraverso il Play Store. Questo sistema potrebbe anche velocizzare l'intero processo di distribuzione: gli utenti infatti potrebbero non essere più costretti ad attendere settimane o mesi per mettere le mani sui miglioramenti delle funzionalità o le correzioni di sicurezza.

Sostanzialmente, quindi, a lungo termine Google vede Android come un sistema "modulare", in cui sarà possibile aggiornare singolarmente le varie componenti su tutti i telefoni e tablet. Come osservato sempre da XDA, però. questo sistema potrebbe privare i produttori di alcune funzioni di personalizzazione a cui ci hanno abituato, a discapito di una maggiore flessibilità ed un incremento delle prestazioni, oltre che della sicurezza. Google, ad esempio, in caso di vulnerabilità zero day che necessita di una correzione immediata, potrebbe aggiornare la componente in questione prima della distribuzione della patch tradizionale.

Tra le altre funzioni, Android 12 semplificherà l'installazione di store di terze parti.