Android 12 semplificherà l'installazione ed uso degli store alternativi

Google ha deciso di compiere un passo in avanti significativo nei confronti degli store alternativi al Play Store di Android, con la dodicesima versione del proprio sistema operativo mobile. In un post pubblicato sul blog ufficiale, il colosso dei motori di ricerca ha esposto la strategia che intende mettere in campo.

“Alcuni sviluppatori ci hanno fornito feedback su come migliorare ulteriormente l’esperienza utente durante l’installazione di un altro App Store sul proprio dispositivo” afferma Google, che “in risposta a questi feedback, approveremo modifiche ad Android 12 (che arriverà il prossimo anno) per rendere ancora più facile per le persone utilizzare altri App Store sui propri dispositivi facendo attenzione a non compromettere le misure di sicurezza implementate in Android”.

Google, nel post rivendica anche l’apertura che Android ha già attuato nei confronti degli store alternativi ed ha osservato che molti dispositivi arrivano già nei negozi con due store installati, come nel caso dei Galaxy di Samsung.

E’ indubbio che si tratta di una novità di rilievo, destinata ad avere delle importanti ripercussioni sull’utilizzo dei dispositivi, ma non nell’immediato in quanto Android 12 vedrà la luce solo nel 2021, e non in contemporanea su tutti gli smartphone. I frutti di questo cambio di strategia, quindi, si vedranno solo successivamente e non subito.