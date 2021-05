Android 12 semplificherà e migliorerà l'esperienza d'uso degli app store di terze parti

La nuova iterazione del sistema operativo firmato Google Android 12, presentato durante il keynote I/O, a quanto pare sarà molto più “gentile” nei confronti dei negozi di applicazioni di terze parti. A loro verrà permesso di installare app e aggiornamenti anche senza l’autorizzazione dell’utente, ma solo in condizioni specifiche.

Il post ufficiale dello stesso colosso di Mountain View riguardo l’arrivo sul mercato di Android 12 spiega, infatti, che gli sviluppatori sono all’opera per “rendere gli app store di terze parti più facili da usare su Android 12”. Un’analisi successiva effettuata da XDA Developers ha dunque scoperto che Big G ha aggiornato la classe PackageInstaller.SessionParams con un metodo definito “setRequireUserAction” che indicherà al sistema quando l’utente dovrà dare il consenso per l’installazione o l’aggiornamento di un’app da terze parti.

C’è però un twist interessante: l’intervento del possessore del dispositivo non sarà richiesto nel momento in cui l’app installata richiede Android 10 o versioni successive, ovvero è indirizzata al livello API 29, oppure quando il programma di installazione dichiara l’autorizzazione UPDATE_PACKAGES_WITHOUT_USER_ACTION. Così facendo l’app store terzo potrà avviare sessioni di aggiornamento senza la necessità di una convalida da parte dell’utente stesso, migliorando così l’esperienza d’uso e allineandola a quella di Google Play Store.

Qualcuno potrebbe pensare che in futuro questa feature costituirà un problema di sicurezza, ma Google stessa ha specificato che le suddette linee guida saranno estremamente rigide e verranno aggiornate per delimitare le operazioni delle alternative di terze parti come Amazon App Store, Samsung Galaxy Apps, Aptoide e così via.

Intanto non mancano anche segnalazioni di problemi con Android 12 Beta 1 da parte di alcuni utenti possessori di OnePlus 9 e 9 Pro.