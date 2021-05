Android 12 ufficiale: rinnovo totale del design e molte altre novità!

Dopo vari annunci relativi a "piccole" novità, il keynote di Google legato all'edizione 2021 dell'evento I/O è entrato "nel vivo" con l'annuncio di Android 12. Quest'ultimo dispone di un rinnovo pressoché totale del design, nonché di diverse funzionalità interessanti.

La principale novità della nuova major release del sistema operativo del robottino verde è sicuramente rappresentata dalla rinnovata UI. Quest'ultima cambia un po' tutto: i colori dell'OS sono molto più vivaci, l'orologio ha dimensioni più elevate che in passato, la tendina delle notifiche è stata completamente rivista (ora mostra toggle più "estesi") e ci sono le "bolle" per i messaggi, giusto per farvi alcuni esempi. Molto interessante Material You, che sui Pixel consente di ottenere un'interfaccia personalizzata. In questo caso, le immagini a corredo della notizia descrivono il grande cambiamento grafico di Android meglio di mille parole.

In ogni caso, Android 12 non è solamente un "aggiornamento grafico". Infatti, Google ha fatto sapere di aver ridotto il tempo della CPU del 22%, aspetto che secondo l'azienda di Mountain View renderà il sistema operativo più veloce. Ci sono poi anche delle novità a livello di privacy, tra cui degli indicatori relativi all'utilizzo del microfono e della fotocamera, nonché altre funzionalità "dietro le quinte" che consentiranno di rendere più sicuri i dispositivi Android. Per il resto, l'azienda di Mountain View ha affermato che con Android 12 sarà possibile utilizzare il proprio smartphone come telecomando per Android TV, nonché come "chiave digitale" per alcune automobili.

Infine, l'azienda californiana ha annunciato la disponibilità della prima Beta di Android 12. Quest'ultima non è disponibile solamente per i Pixel, bensì anche per alcuni smartphone selezionati di altri brand (durante l'evento, sono stati mostrati i loghi di ASUS, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, TECNO, TCL, vivo, Xiaomi e ZTE).