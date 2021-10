Android 12 ufficialmente disponibile: va però fatta attenzione, ecco perché

Non si può di certo dire che quella del 4 ottobre 2021 non sia una giornata movimentata per il mondo tech. Infatti, oltre ai prolungati disservizi relativi a Facebook, Instagram e WhatsApp, è arrivato il lancio ufficiale di Android 12. Tuttavia, non tutto è come pensate.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Ars Technica e Wccftech, nonché come confermato dalla stessa Google sul blog ufficiale di Android, la società di Sundar Pichai ha rilasciato ufficialmente il codice sorgente del nuovo OS. In parole povere, si fa riferimento all'Android Open Source Project (AOSP): di fatto, dunque, Android 12 è disponibile a livello ufficiale.

Tuttavia, è bene fare attenzione. Infatti, nonostante BigG abbia effettuato il rilascio della nuova major release del suo sistema operativo e in tutto il mondo si stia facendo riferimento al "grande annuncio", in realtà gli utenti dovranno ancora attendere un po' di tempo per poter mettere le mani su Android 12. Per intenderci, un po' tutti attendevano la release finale, ma in realtà, come già accennato in precedenza, per ora è arrivato il codice sorgente. L'annuncio di Google è dunque inusuale rispetto al passato, visto che di solito l'AOSP coincideva con l'arrivo dell'OS sui Pixel.

Insomma, si è creata un po' di "confusione", dato che un buon numero di utenti sembra essere convinto di poter scaricare l'OS sul suo dispositivo, quando in realtà non è così. Infatti, Google fa riferimento a un rilascio "nelle prossime settimane" a partire dagli smartphone Pixel, passando poi nel corso del 2021 ad alcuni modelli di OPPO, Realme, Tecno, Vivo, Samsung, OnePlus e Xiaomi.

In ogni caso, per il momento non si può ancora effettuare l'update. In questo contesto, potrebbe dunque interessarvi consultare la nostra prova della versione Beta di Android 12, in modo da approfondire alcune novità legate alla nuova major release.