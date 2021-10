Android 12: il nuovo widget del meteo sarà presto disponibile per tutti

Android 12 è stato rilasciato a inizio ottobre, ma molte sono le novità in arrivo per il sistema operativo mobile di Google. In particolare, a breve dovrebbe essere introdotto un nuovo widget per il meteo, che si è mostrato per la prima volta in alcuni screenshot leakati online e che potete vedere in calce.

Il nuovo design è disponibile con l'ultima beta di Android 12 e sostituisce il precedente con una interfaccia utente più fedele alle linee guida di Material You di Google. Il widget meteo era infatti uno dei pochi a non aver ancora ricevuto un aggiornamento per Android 12, e non è innaturale pensare che l'azienda di Mountain View abbia deciso di implementarlo in fretta per avere un sistema visivamente coerente al momento dell'uscita di Google Pixel 6.

Comunque, l'applicazione segue perfettamente il nuovo design di Android, mostrando la temperatura attuale, la massima e la minima del giorno, la posizione dell'utente e delle nuove icone per il tempo atmosferico. Inoltre, i numeri utilizzati per la temperatura sono ora più grandi che in passato, in modo da apparire meglio sullo schermo del telefono.

Come ormai da consuetudine per il design Material You, i colori del widget dipenderanno dallo sfondo del display, come avviene per quasi ogni app di Android 12. I nuovi widget sono una delle parti più amate di Android 12, ma non sono stati tutti implementati al lancio del sistema operativo: al contrario, altri rimangono ancora da pubblicare ufficialmente, benché siano disponibili in beta ormai da settimane.