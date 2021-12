Android 12L: arriva la prima beta per sviluppatori, ma solo su un dispositivo

Google ha annunciato Android 12L, la versione di Android per device foldable, phablet e tablet, una settimana dopo la release di Android 12, promettendo che la prima beta del sistema operativo sarebbe iniziata a dicembre. A quanto pare, Big G ha mantenuto la sua promessa, poiché la Developer Preview di Android 12 è già disponibile per un device.

La prima versione beta per gli sviluppatori di Android 12L è disponibile per Lenovo Tab P12 Pro, uno dei device che già da subito si erano candidati al testing della nuova release di Android. Per il momento, Google ha fatto sapere che la beta è limitata agli sviluppatori di app e software, ma che una beta pubblica arriverà molto presto.

Quest'ultima sarà, con ogni probabilità, disponibile anche per smartphone come Google Pixel 6 e 6 Pro, anche se Big G ha già spiegato che Android 12L è pensato per rendere il sistema operativo mobile più funzionale su tablet, smartphone con schermi pieghevoli o di grandi dimensioni e, più in generale, dispositivi dotati di supporto per ChromeOS.

La Developer Build di Android 12L per Lenovo Tab P12 Pro può essere scaricata dal sito web di Lenovo, e include la patch di sicurezza di Android 12 del 1 novembre 2021 e diverse API per sviluppatori capaci di ottimizzare le app per schermi di dimensione variabile e per l'orientamento in orizzontale dei device. Secondo Lenovo, "Android 12 è il primo OS Android ottimizzato per schermi di grandi dimensioni, con nuove API per gli sviluppatori che permetteranno di creare una migliore esperienza utente utilizzando le app in orientamento orizzontale, garantendo anche un multitasking più semplice e l'ottimizzazione dell'Interfaccia Utente".

Al momento, Lenovo sconsiglia di scaricare il sistema operativo agli utenti non interessati allo sviluppo di app per Android 12L, perché diverse funzionalità sono ancora disabilitate, mentre la versione pubblicata è ancora una beta molto precoce, e dunque instabile. In ogni caso, se foste interessati al download, potete recarvi a questa pagina web per le istruzioni per l'installazione.