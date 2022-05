Android 12L è in arrivo anche sul vostro computer, grazie a Windows 11

Una delle feature più interessanti tra quelle introdotte da Microsoft nel suo ultimo sistema operativo è la possibilità usare alcune app Android su Windows 11. Benché presenti alcune importanti limitazioni, infatti, il Windows Subsystem for Android (WSA) è molto amato dagli utenti.

Oggi, finalmente, Microsoft ha confermato che Windows Subsystem for Android si aggiornerà presto ad Android 12.1, facendo il "salto" dall'attuale release del sistema operativo di Google presente su PC Windows, Android 11. A dare la notizia è la stessa Microsoft, con un post sul blog di Windows Insider, dal momento che per ora la possibilità di testare le app Android su PC è limitata agli utenti in beta.

A rendere le cose ancora più interessanti è poi fatto che Android 12.1 sia in realtà Android 12L, ovvero la release del sistema operativo di Big G pensata per schermi grandi, come quelli di tablet, phablet o persino laptop e desktop. Inoltre, come riporta The Verge, Microsoft ha dato inizio all'aggiornamento ad Android 12L di Windows 11 molto prima di diverse altre compagnie specializzate nel mercato smartphone, al punto che il vostro PC potrebbe montare una versione di Android più recente di quella presente sul vostro telefono.

L'ultimo aggiornamento di Windows 11 per Insider, comunque, porta con sé anche diverse altre novità, migliorando soprattutto l'integrazione tra WSA e il resto del sistema: per esempio, ora i messaggi popup in arrivo su Android vengono mostrati nella barra laterale delle notifiche di Windows 11, mentre la taskbar mostra con delle specifiche icone quando un'app utilizza webcam e microfono del PC. Inoltre, la compagnia di Redmond ha spiegato che le app Android dovrebbero essere più stabili dopo l'aggiornamento.

Al momento, comunque, l'aggiornamento è in fase di rollout per gli iscritti al Dev Channel, mentre arriverà solo più tardi per chi partecipa alle build Preview tramite il Beta Channel. Non è invece ancora certo quando l'update verrà rilasciato per chi utilizza il sistema in una release stabile.