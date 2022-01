Android 12L: la beta arriva su nuovi device, ecco quali

Android 12L è stato annunciato lo scorso ottobre, poco dopo il rilascio della prima versione stabile di Android 12, ed è la versione del sistema operativo di Google per schermi "grandi", come quelli di telefoni pieghevoli, phablet, tablet e Chromebook. Android 12L, infatti promette di migliorare l'esperienza utente su questi device.

La prima beta di Android 12L, limitata agli sviluppatori, è arrivata a dicembre su Lenovo Tab P12 Pro, unico device tramite cui gli sviluppatori potevano sperimentare con il nuovo sistema operativo di Big G. È invece notizia delle scorse ore che Google ha rilasciato Android 12L in beta per diversi altri device, ovvero per tutti i telefoni della serie Pixel a partire da Pixel 3A XL, con l'eccezione dei recenti Google Pixel 6 e 6 Pro.

Non è chiaro il motivo del mancato supporto di Android 12L per Pixel 6 e 6 Pro, ma pare che abbia a che fare con i ritardi verificatisi a dicembre nell'uscita di aggiornamenti e patch per i due smartphone proprietari di Big G, che comunque potrebbero ricevere Android 12 L in futuro. Intanto, la nuova beta del sistema porta con sé diversi bugfix, miglioramenti in termini di ottimizzazione e di stabilità del sistema.

Tra le novità principali della nuova Beta 2 di Android 12L troviamo il redesign delle app presenti sull'homepage del sistema, il cui rapporto con la dimensione totale dello schermo si è leggermente ridotto. Inoltre, Google ha anche rivisto e stabilizzato le proprie API per Android 12L, in modo da permettere agli sviluppatori di iniziare a creare le proprie app pensate appositamente per il nuovo sistema operativo di Big G.

Non sappiamo quando Android 12L vedrà una release stabile, ma il percorso sembra ancora molto lungo, soprattutto perché gli sviluppatori devono ancora iniziare a creare versioni delle proprie app e dei propri giochi compatibili con il sistema per phablet e foldable di Big G. Con ogni probabilità, però, Android 12L potrebbe vedere la luce a fine anno, insieme al nuovo Google Pixel Fold.