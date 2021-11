Android 12L: la prima beta arriverà a dicembre, quali device potranno partecipare?

Dopo aver annunciato Android 12L insieme ad Android 12, Google non ha dato aggiornamenti sulla versione del suo sistema operativo mobile pensato per tablet e device foldable. Sappiamo però che Android 12L arriverà a marzo o aprile 2022 e che dovrebbe rivoluzionare l'interfaccia utente di tablet, phablet e smartphone pieghevoli.

Il lancio di Android 12L è centrale per l'ecosistema Android, dal momento che ancora non esiste una release del sistema operativo di Google pensata per schermi più grandi di quelli di uno smartphone. Alcuni produttori, come Samsung e Huawei, hanno realizzato degli OEM basati su Android per i propri device, ma in tutti gli altri casi i tablet Android hanno un'interfaccia identica a quella degli smartphone, solo che su scala maggiore e ruotata in orizzontale. Spesso, poi, le applicazioni non supportano lo schermo più grande dei device sopra ai 7", né si adattano al cambiamento del form factor tra un dispositivo e l'altro.

Ciò rappresenta ormai un problema piuttosto importante, anche perché le forme e le dimensioni dei device Android sono molto diverse tra loro, dal momento che l'ecosistema ormai comprende telefoni, tablet, phablet, smartphone pieghevoli e persino i Chromebook e i device con Windows 11, che utilizzano le app Android in ambienti e finestre di dimensione variabile.

Dunque, Google sta lavorando alacremente ad Android 12L, che dovrebbe adattarsi a tutti gli schermi, e ha promesso che la prima beta del sistema arriverà a dicembre 2021, mentre altri due test verranno portati avanti a gennaio e febbraio 2022. Il lancio del sistema, infine, avverrà verso la fine del primo trimestre del 2022, cioè verso fine marzo.

Rimane da chiedersi quali device potranno partecipare alla beta, che potrebbe comprendere gran parte dei device sul mercato, ad eccezione ovviamente degli smartphone. Al momento, Lenovo ha confermato che il tablet P12 Pro sarà valido per la beta, e secondo i rumor anche il Galaxy Z Fold 3 e l'imminente Galaxy Tab 8 di Samsung potranno prendervi parte.