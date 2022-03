Android 12L è già un successo: Samsung, Microsoft e Lenovo lo vogliono sui loro tablet

Dopo che Google ha rilasciato Android 12L in beta lo scorso novembre, il sistema operativo di Big G per phablet, tablet e smartphone di grandi dimensioni è perlopiù passato inosservato al pubblico. Tuttavia, oggi Google ha annunciato che Android 12L farà il suo debutto su vari tablet, tra cui quelli di Samsung, Microsoft e Lenovo, nel 2022.

Uno dei motivi principali per cui Android 12L è passato in sordina fino ad oggi è che il sistema operativo è limitato a pochissimi dispositivi: la prima beta di Android 12L, infatti, era disponibile solo per Lenovo Tab P12 Pro, mentre a gennaio la preview del sistema si è estesa anche a Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Le cose tuttavia stanno per cambiare, poiché nel 2022 Android 12L arriverà su vari tablet e smartphone di produttori come Samsung, Lenovo e Microsoft, stando a quanto annunciato da Google stessa in un post sul proprio blog ufficiale firmato da Andrei Popescu, Vicepresidente del team ingegneristico di Google per Android.

Non è ancora chiaro su quali device arriverà nello specifico Android 12L, ma possiamo speculare che Microsoft lo adotterà su Surface Duo 2, mentre Lenovo potrebbe implementarlo su una vastissima gamma di device convertibili, tablet e all-in-one.

Per quanto riguarda Samsung, invece, le cose si fanno più complesse: quasi sicuramente Android 12L arriverà sui Galaxy Tab più recenti, ovvero su Galaxy Tab S7 e S8, ma è piuttosto intrigante la possibilità che il colosso coreano possa utilizzare Android 12, magari in combinazione con la propria Custom ROM One UI, anche sugli smartphone della serie Galaxy Z, ovvero i pieghevoli Galaxy Z Flip 3 5G e Galaxy Z Fold 3, se non direttamente su Z Fold e Z Flip 4, la cui uscita dovrebbe essere programmata per la seconda metà del 2022.