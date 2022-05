Android 13: arriva la beta 2.1 con numerosi bugfix e miglioramenti di stabilità

Uno degli annunci software più interessanti del Google I/O di metà maggio è stato l'arrivo della Beta 2 di Android 13 su diversi smartphone. Oggi, invece, Mountain View ha dato inizio al rollout della Beta 2.1 di Android 13, che al momento è pubblicamente disponibile per gli smartphone Pixel.

La nuova beta, oltre a introdurre diversi miglioramenti alla stabilità del sistema operativo, bugfix e soluzioni per falle del software, porta con sé tre novità particolarmente importanti. La prima di queste è la risoluzione di una serie di crash dell'UI dello smartphone quando viene attivato l'hotspot mobile del telefono o dopo aver disconnesso quest'ultimo da Android Auto. I problemi, emersi fin dal lancio di Android 13, sono stati risolti con la Beta 2.1 del sistema operativo.

Il secondo miglioramento di rilievo è la risoluzione di un bug sonoro durante le chiamate telefoniche, che causava la riproduzione di suoni indesiderati, come lo squillo della telefonata, durante la conversazione tra due utenti. Spazio poi anche al miglioramento della tastiera del sistema operativo: a causa di alcuni problemi, infatti, il sistema predittivo della tastiera di Android 13 non sembrava funzionare a dovere, ma con la Beta 2.1 del sistema le cose sembrano essersi risolte.

Sfortunatamente, SlashGear riporta che non tutti i bug sono stati risolti da Google con la nuova versione del sistema operativo: nulla di strano, soprattutto se consideriamo che Android 13 è ancora in uno stato di beta precoce e che sarà rilasciato solo verso fine 2022 in versione stabile.

Al momento, dunque, rimane difficile consigliare Android 13 come sistema operativo per l'uso di tutti i giorni dello smartphone: se possedete uno dei dispositivi compatibili con la nuova versione di Android, infatti, il consiglio è quello di aspettare ancora qualche settimana prima di procedere con l'aggiornamento.