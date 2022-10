Android 13: arriva Beta 2 del QPR1, ecco le novità chiave dell'update

Google aggiorna Android 13 QPR1 alla Beta 2 quasi contemporaneamente al lancio di Google Pixel 7, ultima gamma di smartphone ammiraglia. In assenza del changelog ufficiale fornito dalla Grande G, ecco le prime funzionalità notate da chi sta provando la prossima iterazione del robottino verde sul Pixel 6.

All’interno della seconda beta di Android 13 QPR1 (abbreviazione che ricordiamo stare per Quarterly Platform Release) si trovano, come ripreso da Android Police, perlopiù modifiche e aggiornamenti all’interfaccia utente. In primis, si fa notare la modifica al riproduttore musicale presente nell’area notifiche e nella schermata di blocco, che potete vedere in calce alla notizia: la barra di avanzamento nella riproduzione della traccia non sarà più ondeggiante con un punto scorrevole come da immagine, bensì vedrà una linea verticale come nella clip pubblicata da Mishaal Rahman.

Altra novità evidenziata dai tester riguarda il ritorno delle statistiche sull'utilizzo della batteria dall’ultima carica anziché nelle ultime 24 ore, oltre a una visualizzazione della cronologia su più giorni con grafici orari e giornalieri. O ancora, è stata individuata una nuova animazione dell'impronta digitale durante l’autenticazione biometrica e una animazione inedita per il ritorno alla schermata iniziale con il gesto Indietro.

Tra le modifiche più piccole, infine, si fa presente la nuova descrizione per la pagina delle lingue di sistema e una modifica alla schermata di selezione dello screensaver. Non va esclusa, tuttavia, la presenza di altre novità ancora non individuate da chi sta provando attivamente Android 13 QPR1 Beta 2 su smartphone Pixel.

Sempre à propos della società di Mountain View, abbiamo anche visto il lancio di Google Pixel Watch.