Android 13, arriva la Beta 3.2 con tanti bugfix: crash delle app finalmente ridotti

Meno di una settimana fa, Google ha rilasciato Android 13 Beta 3.1, a soli due giorni di distanza dall'arrivo della Beta 3 del sistema operativo. Pare dunque che Google abbia accelerato gli aggiornamenti di Android 13, come testimonia anche la release, nelle scorse ore, di Android 13 Beta 3.2.

L'arrivo della Beta 3.2 di Android 13 è in realtà piuttosto inaspettato, poiché Android 13 aveva portato alla platform stability il sistema operativo di Google per smartphone, lasciando intendere che il grosso dello sviluppo da parte di Mountain View fosse stato completato e che quella che gli utenti avevano tra le mani fosse una versione semi-definitiva dell'OS.

Dopo la "debacle" della Beta 3.1, rilasciata per via della mancanza dell'app di Feedback sul sistema operativo nella Beta 3.0 di Android 13, pare che anche Android 13 Beta 3.2 sia un update minore, questa volta relativo ad una serie di bugfix per il software di Google.

Nello specifico, la Beta 3.2 del sistema operativo ha risolto un bug che causava il crash di Google Foto in maniera molto frequente, anche se Big G non ha spiegato quale fosse l'origine del problema. In parallelo, poi, Mountain View ha risolto anche un problema con le back gesture del sistema operativo, che non funzionavano a dovere su diverse app.

Altri due fix piuttosto importanti riguardano la stabilità di diverse app per Android, che finora rischiavano il crash direttamente all'apertura e risultavano del tutto inutilizzabili, ed un bug del microfono integrato nello smartphone, che poteva avviarsi o spegnersi da solo durante l'utilizzo del device. In entrambi i casi, Google non ha spiegato più approfonditamente la causa dei problemi.

In aggiunta, Android Police riporta la presenza di alcune piccole revisioni grafiche su Android 13, relative perlopiù alle icone del sistema operativo, ai widget ad alla barra di ricerca della homepage. Si tratta comunque di cambiamenti minori, che potrebbero persino passare inosservati agli utenti meno attenti.