Android 13 arriva alla Beta 3.3: risolti molti bug, si vola verso la Beta 4

Ad appena undici giorni dal lancio di Android 13 Beta 3.2 con una moltitudine di bugfix, Google dice “non c’è due senza tre” e rilascia una terza build della Beta 3 con ulteriori correzioni a criticità segnalate dai beta tester nelle scorse giornate. Siete tra questi ultimi? L’update potrebbe interessarvi.

Ormai siamo a fine giugno e Big G sta accelerando il rilascio di fix in vista della Beta 4 pianificata per luglio e che precederà le build pubbliche con le personalizzazioni dei produttori partner. Android 13 Beta 3.3 funge da aggiornamento intermedio con lo scopo esclusivo di correggere i bug e non introdurre nuove funzionalità.

Esempi di bug risolti riguardano il conflitto tra la tastiera e il launcher o, ancora peggio, il crash dell’interfaccia utente dopo un semplice swipe back. Un altro fix riguarda nello specifico i Google Pixel, i quali non riuscivano a connettersi al Wi-Fi durante l’utilizzo di Android 13 Beta 3.2. Infine, ci sono migliorie relative alla gestione dell’alimentazione cosicché il sistema abbia prestazioni più stabili e un’autonomia superiore.

Come per la versione Beta precedente dell’ultima iterazione del robottino verde, l’aggiornamento Beta 3.3 verrà distribuito su dispositivi Google Pixel compatibili in tutto il mondo, anche in Italia.

Proprio due giorni fa si è anche parlato del possibile arrivo di Android 13 su Galaxy S22 a metà luglio.