Android 13: arriva il mirroring delle app su PC, ma solo per pochi smartphone

A gennaio, Google ha annunciato Better Together, un programma volto ad avvicinare Android, ChromeOS e Windows nell'ottica di una sempre maggiore integrazione tra smartphone Android e PC, nel tentativo di creare un ecosistema il più coeso possibile per gli utenti che scelgono le soluzioni Google.

Oggi pare che i primi risultati di Better Together siano finalmente arrivati, poiché Android 13 contiene una feature di collegamento con il PC che permette il mirroring delle app di messaggistica e delle chat dallo schermo del telefono a quello del computer. La notizia arriva da 9to5Google, che come al solito ha esplorato in lungo e in largo al Developer Preview 1 del sistema operativo. Purtroppo, però, pare anche che la feature sarà limitata solo agli smartphone della linea Pixel.

Stando a quanto scoperto dal portale americano, pare che Google voglia abilitare lo streaming delle app su PC e che la feature non sarà limitata solo ai device con sistema operativo ChromeOS, ma sarà estesa anche ai PC Windows: 9to5Google, infatti, ha spiegato di aver effettuato con successo dei test sia sul sistema operativo di Mountain View che su quello di Redmond, il che lascia intendere una compatibilità "universale" della feature, al netto della sua esclusività per i device della linea Pixel.

Secondo 9to5Google, "il tuo Pixel genera un display virtuale separato, che viene trasmesso in streaming sul tuo laptop o desktop, perciò non si tratta di semplice mirroring dello schermo. Questo secondo schermo è quello dove appariranno le app di messaggistica. Ciò significa anche che è possibile tenere un'app aperta su PC senza creare problemi al telefono, che può utilizzare al contempo altre app sul suo schermo principale".

Quello delle app di messaggistica è comunque solo il caso più interessante di implementazione della feature, ma pare che Google voglia estenderla a tutte le app Android, a prescindere dalle loro funzioni. 9to5Google, infatti, spiega che "Nell'angolo in basso a sinistra [nella web app della feature per PC] c'è un pulsante che, quando cliccato, rivela la lista completa delle app installate sul telefono. Con questo menu è possibile lanciare ogni app presente sul telefono, e non solo quelle di messaggistica".

La feature, probabilmente, servirà a Google per dare ulteriore coesione al suo ecosistema composto da smartphone e tablet Android, PC, Chromebook, dispositivi indossabili e device smart per la casa. Per utilizzare il mirroring delle app Android su PC, comunque, molti utenti dovranno attendere ancora un po': Android 13 è stato rilasciato infatti meno di una settimana fa in Developer Preview 1, e bisognerà aspettare fino a fine 2022 per la pubblicazione di una sua versione stabile.