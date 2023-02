Android 13 arriva su un altro smartphone Samsung Galaxy di fascia bassa

Nello stesso periodo in cui One UI 5.1 arriva su tanti smartphone Samsung top di gamma, la società sudcoreana ha avviato il rilascio di Android 13 su un altro dispositivo mobile Galaxy che ancora non lo ha ricevuto. L’ultimo major update del robottino verde sta arrivando, in particolar modo, sul Samsung Galaxy A04.

Il device entry-level in questione non è stato abbandonato dagli sviluppatori dell’azienda asiatica: a sei mesi dal debutto sul mercato internazionale con Android 12, Galaxy A04 ha iniziato a ricevere il successore Android 13 con personalizzazione One UI 5.0. Il firmware A045FXXU1BWB1 risulta infatti disponibile da oggi in Kazakistan, con la patch di sicurezza di dicembre 2022 sullo smartphone per correggere dozzine di vulnerabilità di sicurezza note.

Naturalmente l’update in questione arriverà anche in Italia nel corso delle prossime settimane, sarà solamente necessaria un po’ di pazienza prima di accedere alle nuove funzionalità. Tra queste, ricordiamo, figurano opzioni di personalizzazione inedite per l’UI, resa peraltro molto più pulita ed elegante, e migliorie sul fronte tecnico per fotocamera, batteria e performance del dispositivo mobile, ora più ottimizzato.

Per controllare la disponibilità è sufficiente verificare la presenza della notifica dedicata all’update o, in alternativa, recarsi su Impostazioni > Aggiornamenti software per confermare la possibilità di procedere con download e installazione.

Lo scorso dicembre, invece, è stato Samsung Galaxy A04s a ricevere Android 13.