Android 13 arriva anche su smartphone Sony: al via il rollout per Xperia 1 IV e 5 IV

Android 13 è stato lanciato da Google a metà agosto, e ormai il suo rollout per i principali smartphone sul mercato sta procedendo a gonfie vele. Dopo aver scoperto i piani di Samsung, OPPO e OnePlus per l'adozione del sistema operativo, è ora giunto il turno di Sony, che porterà Android 13 su Xperia 1 IV e Xperia 5 IV.

Con un post su Twitter, infatti, Sony ha spiegato che "stiamo per introdurre l'aggiornamento ad Android 13 per Xperia 1 IV e Xperia 5 IV. L'aggiornamento conterrà le feature più recenti [introdotte da Google con Android 13]". Sfortunatamente, vista la scarsa adozione dei nuovi smartphone Sony, non ci sono ancora conferme o smentite da parte dei fan del fatto che l'aggiornamento sia in fase di rollout, anche se, dopo l'annuncio, è probabile che quest'ultima sia già iniziata o abbia inizio a breve.

Al contempo, non sappiamo in quali regioni avrà inizio il rollout, perciò è difficile prevedere quando l'aggiornamento software sarà disponibile per gli smartphone Sony in Europa e in Italia. Per sicurezza, comunque, vi consigliamo di controllare periodicamente la disponibilità di update dalle Impostazioni del vostro telefono.

Resta infine da vedere se Android 13 sarà stabile quanto Android 12 sui due nuovi smartphone di casa Sony: considerato che i dispositivi sono venduti a prezzi piuttosto elevati, nonché che si tratta di telefoni flagship con un sistema operativo già estremamente stabile, la speranza è quella che anche Android 13 goda di enorme stabilità e di un numero quanto più basso possibile di bug fin dal lancio.

In ogni caso, è ora probabile che anche i prossimi smartphone Sony avranno Android 13 preinstallato, sostituendo Android 12: ciò sarà vero in particolare nel caso dello smartphone compatto Sony Xperia Ace IV, che potrebbe debuttare nei prossimi mesi sul mercato.