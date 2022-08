Android 13 potrebbe arrivare leggermente più tardi del previsto: la finestra di lancio

La distribuzione dell’ultima beta di Android 13 a metà luglio ha fatto ben sperare i fan e possessori di dispositivi del robottino verde, in attesa del possibile lancio entro fine agosto 2022. Gli ultimi indizi da parte di Google, però, indicano in realtà a un lancio verso settembre 2022.

Le consuete “Note sulla versione di sicurezza di Android 13” pubblicate nel formato del bollettino mensile di agosto 2022 chiariscono infatti quali sono i nuovi problemi dai quali “i dispositivi Android 13 con un livello di patch di sicurezza 01-09-2022 o successivo” sono protetti. Questa frase specifica suggerisce proprio che qualsiasi correzione di sicurezza elencata nel bollettino arriverà solamente a settembre con il lancio della prossima versione di Android.

Purtroppo mancano chiari riferimenti alle tempistiche di lancio sulle note firmate dalla Grande G e, a dirla tutta, il fatto che la patch di sicurezza di settembre 2022 arriverà con Android 13 non chiarisce che un eventuale debutto su smartphone Google Pixel potrebbe avvenire prima del prossimo mese. A ciò si aggiunge il recentissimo rilascio di Android 13 Beta 4 per Google Pixel 6a, indicazione della durata potenzialmente prolungata del programma di prova. In altre parole, le sorprese possono essere davvero dietro l’angolo.

C’è anche un altro dispositivo che in queste giornate sta ricevendo l’aggiornamento beta di Android 13: Xiaomi 12 sta ottenendo la Beta 3 con MIUI 13.1, anche se per ora solo in Cina.